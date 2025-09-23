Mesai saatleri kısalıyor mu? Gerçek ortaya çıktı

Avrupa'da haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesine yönelik düzenlemelerin ardından Türkiye'de de benzer bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili tartışmalara net yanıt verdi.

Bakan Işıkhan, Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresinin 45 saat olduğunu hatırlatarak, "Mesai saatinin kısatılması gündemimizde yok" dedi.

Avrupa'daki uygulamaların Türkiye için geçerli olmadığını ifade eden Işıkhan, "Çalışma sürelerinin azaltılması ekonomik ve mali sürdürülebilirlik açısından çok boyutlu bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelik büyüme ve istihdam"

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde üretim ve istihdam hedeflerine odaklanması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Yaklaşık 2030 yılına kadar daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var" sözleriyle bu süreçte önceliğin büyüme ve istihdam artışı olduğunu belirtti.