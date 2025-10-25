Mescid-i Aksa’da Fatiha testi: Aşırı sağcı, İsrail destekçisi Youtuber içeri giremedi

İngiltere’de aşırı sağ ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Tommy Robinson, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya girebilmek için kendisini “Müslüman” gibi göstermeye çalıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson’un, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman YouTuber Rıdvan Aydemir ile birlikte İsrail’e gittiği görüldü.

Girişte "Fatiha suresi engeli"ne takıldı

Görüntülerde Robinson’un, Mescid-i Aksa avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick’ten bilgi aldığı ve ardından camiye girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Robinson’un kimliğini sorgulayan Filistinli güvenlik görevlisine “Evet, Müslümanım” yanıtını vermesi üzerine görevli, iddiasını doğrulamak için kendisinden Kur’an-ı Kerim’den Fatiha suresini okumasını istedi.

Robinson ayeti okuyamayınca, yanında bulunan Ridvan Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu. Ancak görevliler yalnızca Aydemir’in girişine izin verirken, Robinson’u içeri almadı.

“Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor”

Robinson, duruma itiraz ederek Aydemir’in “hocası” olduğunu söylese de, güvenlik görevlileri caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu hatırlattı. Görüntülerde bir görevlinin Robinson’a sarılarak, “Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor” dediği anlar da yer aldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Tommy Robinson ve ekibi olayı “Mescid-i Aksa’dan yasaklandık” şeklinde duyururken, İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini açıkladı.

Robinson’un İsrail ziyareti sırasında Gazze’deki saldırılara destek veren açıklamalar yaptığı ve Arap karşıtı ifadeler kullandığı da aktarıldı. Olay, hem İngiliz Müslümanlar hem de bazı Yahudi toplulukları tarafından tepkiyle karşılandı.