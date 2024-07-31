MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu: İş dünyasını rahatlatacak finansal kaynaklar oluşturulmalı

Ekonomide yeni adımlar atılması gerektiğini söyleyen Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, iş dünyasının finansman sorunlarına eğilmek gerektiğini söyledi. Gündoğdu, günümüzde birçok işletme ve girişimcinin finansal kaynaklara erişimde zorluklar yaşadığını belirtti. KOBİ’lerin alternatif finansman modelleriyle desteklemesinin önemine değinen Gündoğdu, bu sayede rekabet gücünün elde edilebileceğini vurguladı.

Bankalardan kredi almanın zorluğuna değinen Adnan Gündoğdu, özellikle son 3 yılı aşkın süredir devam eden yüksek enflasyon nedeniyle girdi maliyetleri artan iş dünyasının, fiyat politikası oluşturmakta zorlandığını ifade etti. Bankalardan kredi almanın artık imkânsız olduğunu söyleyen Gündoğdu, “İş dünyası uzun zamandır mevcut gücü ve kaynakları ile çarkları çevirmeye çalışıyor. Ancak bu öz kaynaklar tükenmeden iş dünyasının desteklenmesi gerekiyor. İstihdam ve ihracatın bu zor zamanda kayıplar vermeden ilerlemesi, uluslararası rekabetin korunması için iş dünyası desteklenmelidir” dedi. “Finansmana erişim kanallarının bir an önce açılması gerekiyor” İş dünyasının sorunlarına karşı yenilikçi çözümler geliştirmenin önemine vurgu yapan Adnan Gündoğdu, iş dünyasının finansal erişim sorunlarını çözmek için iş birliği yapılması ve tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti. Döviz kurlarındaki problemlerin, dünya ekonomisindeki daralmanın, artan maliyetler üretiminin sanayicileri olumsuz yönde etkilediğini belirten Gündoğdu, iş dünyasında yaşanan zorlukların aşılmasının ancak üretimde istikrarın sağlanması ile olacağını vurguladı.

Türkiye’de büyümenin sürdürülebilirliği için enflasyon-faiz-kur sarmalından bir an önce kurtulmak gerektiğine dikkat çeken MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, yatırım-üretim-istihdam-katma değer-süreklilik denkleminin bozulmaması için adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Sanayicilerin ve reel sektörün ayakta kalması için finansmana erişim kanallarının bir an önce açılması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “Banka ve piyasa aktörlerinin izlediği ‘bekle-gör’ politikası, iş dünyasını zor durumda bırakmıştır. Bankaların tek taraflı oran artışına maruz kalan işletmeler herhangi bir pazarlık şansına da sahip olmadıklarından finansmana erişemiyor. Finansmana erişememe hali ise borçlanma maliyetlerini artırdığı gibi yatırımların önünü tıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlarda kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeler kaçınılmaz”

Adnan Gündoğdu, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, firma yapılarının daha rekabetçi olması, dış yatırımların gelmesi için hükümet, iş dünyası liderleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapısal reform taslakları hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin, para ve maliye politikalarına ek olarak yapısal reformlarla güçlendirilmiş bir enflasyonla mücadele yaklaşımını önemsediklerini söyleyen Gündoğdu, sanayici ve yurtdışından gelecek yatırımcıların önünü görmek istediğini belirtti. Özellikle gelir adaletsizliğinin giderilmesinin refah seviyesini artıracağını ifade eden Gündoğdu, sanayici ve iş insanlarının yatırımlarını sürdürebilir olmaları için ucuz krediye ihtiyaç olduğunu aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde yürütülen mevcut ekonomi politikalarının güven verdiğini söyleyen Gündoğdu, “İlerleyen zamanlarda bazı taşların yerine oturmasını bekliyoruz. Güçlü bir ülkeyiz, en az kayıpla bu zorlu süreci atlatmayı umut ediyoruz” şeklinde konuştu.