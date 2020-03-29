Meslek liselerinden bir haftada 500 bin maske

29 Mart 2020

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında meslek liselerinde bir haftada üretimi yapılan 500 bin maske, başta sağlık kurumları olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı.

Bakanlık, meslek liselerinde cerrahi maske üretmek için pilot iller seçmiş ve gerekli yatırımları yaparak üretime geçmişti.

Bu kapsamda, 21 ilde 37 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde cerrahi maske üretilmeye başlandı. Meslek liseleri bir haftada 500 bin maske üretti.

Ürün kapasitesi ve çeşitliliği artıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek liselerinin böylesine zorlu bir süreçte her geçen gün üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştığını anlattı.

İl müdürlerinin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu gayretinin her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Üretimin en yoğunlaştığı alanlar, temizlik, dezenfeksiyon ürünleri ve maske. Cerrahi maske üreten meslek liselerimiz bir hafta gibi kısa sürede 500 bin maske üretti. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerin dağıtımı illerde valilerimizin koordinasyonlarında ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılıyor. Üretilen maskeleri il müdürlerimiz ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına ilettiler. Meslek liselerimiz, maske taleplerine yetişmek için yoğun üretim çalışmalarına devam ediyor."

Ziya Selçuk, gelecek hafta maske üretim sürecine yeni okulların da katılacağına işaret ederek, "Dolayısıyla daha önce açıkladığımız ayda 2 milyon cerrahi maske üretim kapasitesini aşabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.