Meslek örgütlerinden yetki tepkisi: Anayasaya aykırı

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile meslek örgütleri ve örgütlere bağlı her türlü ortaklığın denetim yetkisi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na verilmişti.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak yayınladıkları açıklamayla, yeni düzenlemeye tepki gösterdi.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Devlet Denetleme Kurulu hem kuruluşu hem de yetkileri bakımında anayasal hukuk devleti anlayışıyla hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymaktadır. Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer almayan keyfi bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu durum anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere açık biçimde aykırıdır.

Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.”