MESOB: AVM’lerin açılışı ertelensin

08 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

MERSİN- Yaklaşık 30 bin cadde işletmesinin kapalı olduğu Mersin'de perakende sektörü, istihdamının yarısını kaybederken cirolarını da yüzde 50 azalttı. Sektör temsilcileri yaşanan kayıpların azaltılması için bir yandan online sipariş altyapısı kurmak için projeler geliştirmeye çalışırken diğer yandan biriken kira ücretleri ve kredi borçları için finans kaynağı arıyor. Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer, hem küçük işletmelerin korunması hem de salgının yayılma hızının yeniden artmaması için AVM’lerin açılışının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD) Başkanı Özcan Demir ise ulusal zincir markalarının işlem hacmini artırmak için uygulayacağı agresif fiyat politikaları ile yerel firmalara yıkıcı etki yapabileceği uyarısında bulundu.

“Esnafın ve vatandaşların sağlığı için kalabalığı mahallerde tutmalıyız”

Pandemi sürecinde hem insanların hem de perakendeci esnafın korunması için kalabalığa neden olan AVM’lerin belirli bir süreliğine daha kapalı tutulması gerektiğini ifade eden MESOB Başkanı Talat Dinçer, “Salgının yayılmasını hızlandıracak kalabalıkları oluşturarak mücadelede kazandığımız başarıyı heba etmemeliyiz. Bunun için AVM’lerin açılmasını ertelemeli ve mahalle içinde yer alan küçük esnaflar üzerindeki yasakları kısmen de olsa kaldırmalıyız. Bu sayede insanları evlerinde ve mahallerinde tutarak hem salgının yayılma hızını düşürür hem de finansal gücü zayıf olan küçük esnafın ayakta kalmasını sağlarız” diye belirtti.

AVM’ler agresif fiyat politikaları ile yerel markalara zarar verebilir

Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği Başkanı Özcan Demir ise AVM’lerin açılması ile ulusal zincir markaların işlem hacimlerini artırmak için uygulayabileceği agresif fiyat politikaları ile yerel firmalara zarar verecekleri konusunda kaygılarının yüksek olduğunu kaydetti. Salgının kontrol altına alınsa bile perakende sektörünün toparlanmasının zaman alacağını kaydeden Başkan Demir, “Salgından sonra diğer tüm sektörlerde olduğu gibi perakende alanında da bir değişim, bir yenilenme süreci olacak. Önümüzdeki süreçte daha sade daha doğal ürünlerin tercih edileceği bir alışveriş zincirinin gelişmesini ve yeni bir arz-talep zincirinin oluşmasını bekliyoruz. Ancak bu süreçte perakendeci firmalarımızın ayakta kalması için AVM’lerin açılışının ertelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden alınan online siparişlerde yaşanan artışa ilişkin harekete geçen MESOB, tüm üyelerinin kullanabileceği bir mobil uygulama geliştirdi. Online sipariş altyapısının güçlendirilmesi ile ilgili MEPİAD’ın da Mersin Teknopark işbirliği ile bazı eğitim projeleri üzerinde çalıştığı bildirildi.