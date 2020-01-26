MESS ve Türk Metal bugün yeniden görüşecek

26 Ocak 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye’nin en büyük işletmeleri ve 130 bin işçiyi kapsayan metal sektörü grup toplu iş sözleşmesinde taraflar bugün yeniden bir araya gelme kararı aldı.

İşçi sendikası Türk Metal, işveren tarafının daveti üzerine tarafların 27 Ocak günü saat 17.00 de bir görüşme yapacağını duyurdu. İşçi kanadının 3 Ocak gününden bu yana çeşitli eylemler yaptığı süreçte, alınan grev kararı sonucu işveren de lokavt kararı almış, her iki taraf da uygulama tarihi açıklamamıştı.

İşveren kanadı, daha önce teklifini iki kez revize etmiş, Türk Metal ise sadece zam uyuşmazlığı değil, kazanılmış haklardan geri gidiş olarak nitelediği işveren kanadı tekliflerinden dolayı da uzlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

Metal işkolu grup toplu sözleşmesi, otomotiv, beyaz eşya gibi Türkiye’nin ihracatta ve üretimde en büyük bazı firmalarını kapsıyor.