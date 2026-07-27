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Ali Biçim ile birlikte YouTube'a video çeken Mesut Can Tomay gözaltına alındı. Tomay ile birlikte 2 kişi daha adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şimdi yoğun şekilde "Mesut Can Tomay neden gözaltına alındı", "Mesut Can Tomay kimdir" sorusu geliyor.

Mesut Can Tomay neden gözaltına alındı?

Mesut Can Tomay ve iki kişi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mesut Can Tomay kimdir?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyuncu, sosyal medya içerik üreticisi ve sunucu olarak tanınan Tomay, küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinin ardından dijital platformlarda hazırladığı içeriklerle geniş kitlelere ulaştı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alan Tomay, özellikle YouTube'da ürettiği eğlence formatlarıyla milyonlarca takipçiye erişti.

Dijital içerik üreticiliği alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Mesut Can Tomay, farklı internet projeleri ve programlarda da sunuculuk yaptı. Sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmeyi sürdüren Tomay, eğlence odaklı videoları ve dijital projeleriyle genç kuşağın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.