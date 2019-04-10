Mesut Eren yaşama veda etti

10 Nisan 2019

Erensan Şirketler Grubu kurucusu, makine sektörünün ülkemizdeki duayenlerinden, Mesut Eren vefat etti. Mesut Eren’in cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazının ardından Hasdal Mezarlığına defnedilecek.

Manisa’nın Demirci kasabasında 6 Ekim 1926 tarihinde doğan Mesut Eren, İlkokul öğrenimini doğduğu kasabada bitirdi. 1945 yılında İzmir Atatürk Lisesinden mezun olan Mesut Eren, 1951 yılında İTÜ Makina Fakültesi'nden Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1951 ila 1952 yıllarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İnşaat Şubesi Tesisat Şefliği yapan Mesut Eren, daha sonraki yıllarda, İller Bankası Temel Sondaj Şirketi bünyesinde tesisat şefliği yaptı. 1956 yılında, kendi işini yapmaya başlayan Mesut Eren, kalorifer, sıhhi tesisat ağırlıklı proje ve taahhüt işleri yapmaya başladı.

1970 yılında, Ygnis AG -Luzern/ İsviçre firması ile Türkiye lisans anlaşmasını imzalayan Mesut Eren, önce İstanbul Çağlayan'da daha sonra da Yenibosna'da bu firmanın kazanlarının üretimini gerçekleştirdi. 1998 yılında Yenibosna’daki fabrikaya ilaveten,Yozgat’ta da bir üretim tesisi kuran Mesut Eren, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği’ni ( KBSB) kurarak 15 yıl başkanlığını yaptı.