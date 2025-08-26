Mesut Süre kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlişki Testi bitti mi?

Rabarba, Meksika Açmazı ve İlişki Testi sunucusu Mesut Süre hakkında sosyal medyada taciz iddiaları ortaya atıldı. Yıllardır radyo programcılığı yapan Süre henüz iddialara yanıt vermezken "İlişki Testi" programı yapımcısı ünlü komedyen le yolların ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından "Mesut Süre kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları gündem oldu.

Mesut Süre kimdir?

1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen Mesut Süre, hem radyo programcılığı hem de stand-up sahnesindeki performanslarıyla tanınan bir isimdir. İlk ve ortaöğretimini memleketinde tamamlayan Süre, bir dönem profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında sporculuk yaptıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümüne devam etti.

Üniversite yıllarında okul radyosunda başladığı yayıncılık serüveni, Eskişehir’de kendi yazdığı metinlerle gerçekleştirdiği sahne gösterileriyle ilerledi. Kariyerinde Radyo D’de Hakan Gündüz ve Karma Türk FM’de Onur Yar ile çalışma fırsatı bulan Süre, 2007 yılında Rock FM’de “Sabah Problemi” programını sundu. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde ise hafta içi sabah kuşağında yayınlanan ve büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan “Rabarba” programını hazırlayıp sundu.

Sadece radyoyla sınırlı kalmayan Süre, İstanbul’daki çeşitli mekanlarda stand-up gösterileri sergilemeye devam ediyor. Ayrıca Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan “Stand Up Comedy” programında da sahne aldı. Yazar kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile birlikte “Piyasadan Büyük Alacağımız Var” adlı kitabı 2012 yılında okuyucularla buluşturdu.