Mesut Süre'den taciz iddialarına ilişkin ilk açıklama: İfşa değil itibar suikastı

"İlişki Testi" programı ile tanınan komedyen Mesut Süre'den taciz iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Süre'nin yıllar önce bir kadını taciz ettiğini öne süren Tuluğ Özlü, kadının staj programı için görüştüğü Süre'nin tacizine uğradığını iddia etmiş ardından kendisine gelen buna benzer onlarca mesajı paylaşmıştı.

İlişki Testi’nden kovuldu

Bu iddiaların ardından Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda İletişim, ünlü komedyen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şirket açıklamasında “Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

"İfşa değil itibar suikastı"

Mesut Süre ise kovulması ve taciz iddalarının ardından sessizliğini bozdu. Sosyla medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve iddiaları reddeden Süre, "Suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bi anda lince uğradım" dedi, yapılanın ifşa değil itibar suikastı olduğunu savundu.

Metin Süre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bi anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarına yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."