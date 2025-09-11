Mesut Yar'dan TMSF açıklaması! Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun Can Holding'e el koyması ve bu holdinge bağlı şirketler hakkında alınan kararlar, sahibi olduğu Habertürk televizyonunun canlı yayınında da konuşuldu.

Habertürk'te yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Mesut Yar, izleyicilerden gelen sorular üzerine konuya değinmek zorunda kaldı.

Mesut Yar, canlı yayında, "TMSF Can Holding’e, buranın da sahibi olan şirketlere el koydu. Bunun dışında başka bilgim yok" dedi.

"Sizi şerefimle temin ederim..."

Gelen yoğun sorular üzerine Yar, "TMSF, buranının da sahibi olan Can Holding’e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ben de yayının ortasındayken sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.