Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

30 Ekim 2020

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti.

Akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi gören Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Mayıs ayında beyin ameliyatı geçirdiği bildirilen Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini bildirdi.

Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

Turgut Yılmaz'dan açıklama

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesinin, 1 Kasım Pazar günü öğle vakti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı.

Turgut Yılmaz, Şişli'deki özel hastane önünde yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi iki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Turgut Yılmaz, cenaze törenine ilişkin soru üzerine, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Hastaneye gelen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Mesut Yılmaz'ın değerli bir devlet adamı olduğunu, ülkenin demokratikleşmesi, Avrupa Birliği'ne girmesi ve turizm konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ailesine ve tüm halka başsağlığı diledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Yılmaz'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Çok da iyi bir Galatasaraylıydı. Çok iyi bir dostumdu. Son derece üzgünüm." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz için futbol maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Mesut Yılmaz için bu hafta Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig'de oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için TFF'nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1987-1990 döneminde dışişleri bakanlığı da yapan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, eşi Berna Hanım'a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP ve DP genel başkanları, hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, "Dışişleri, Turizm Bakanlığı, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini yürüten Sayın Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Eski Başbakanlarımızdan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın uzun süreli tedavisi sonrasında yaşamını yitirdiği haberini üzülerek öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet adamı, başbakanımız, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz Beyefendi'yi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kıymetli Berna Hanımefendi ve oğlu Hasan Yılmaz olmak üzere tüm aile efradına, camiamıza, dostlarına, Rizeli hemşehrilerine başsağlığı diliyorum."

Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi.

Tansu Çiller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz parlamenter sistemin eski bir Başbakanını, hükümetin, icranın başını yitirdi. Darbelerin böldüğü merkez sağın parçalanmışlığının ülkemize getirdiği istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Mekanı cennet olsun. Eşi Berna Yılmaz Hanımefendi başta olmak üzere oğlunun, ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye siyasetinde iz bıraktı

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekilliği, 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti.

Kaynak: AA