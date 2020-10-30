30 Ekim 2020

Bir süredir kanser tedavisi gören Mesut Yılmaz vefat etti. İlk olarak akciğerinde tümör tespit edilen Mesut Yılmaz, ameliyata alınmış ve yapılan operasyonla kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020'de ise bu kez beyin sapında tümör tespit edilen Mesut Yılmaz, geçirdiği ameliyatın ardından tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine dair detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Mesut Yılmaz kimdir?

Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başlayıp İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Mesut Yılmaz, üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nde alan Mesut Yılmaz, 1971'de mezun oldu. Hemen ardında, 1972-1974 yılları arasında Almanya'da Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışmasını yaptı.

Yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönen Mesut Yılmaz, 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstik, ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev yaptı.

ANAP'ın kurucularından oldu

Mesut Yılmaz, 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biriydi ve partide genel başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerde Rize milletvekili seçilen Mesut Yılmaz, Turgut Özal hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atanadı ve aynı zamanda hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Batı Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlığını yüreten Mesut Yılmaz, aynı yıl ANAP içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedretttin Dalan ayrışmasında Dalan tarafında yer almasına rağmen Özal'i karşısına almak istemedi.

1987 seçimlerinde bir kez daha Rize milletvekili seçilen Mesut Yılmaz, ikinci Özal döneminde ise Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. 1988 sonrasında Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı görevini yüreten Mesut Yılmaz, Akbulut hükümetinde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

ANAP'ta Mesut Yılmaz yılları

15 Haziran 1991'de yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde ise ana muhalefet partisinin lideri olarak çalışmalarına devam etti.

24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerin ardından ANAP ve DYP tarafından oluşturulan 53. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı.

28 Şubat sürecinde TBMM'De azınlıkta olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Demirel'in eski partisi DYP'den kendisine yakı milletvekillerini istifa ettirerek onları Demkratik Türkiye Partisi adı altında toplayıp ANAP-DSP-DTP koalisyonuna sokmasıyla üçüncü kez başbakan oldu. 25 Kasım 1998'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisi ve devlet bakanı Güneş Taner için verdiği gensoru önergelerinin TBMM'de kabul edilmesinden sonra istifa etti.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize'den milletvekili seçilecek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10'luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilememiştir.

Bağımsız milletvekili seçildi

25 Mayıs 2007'de Rize'den bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye 31 Ekim 2009'da geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den 18 Ocak'ta istifa etti.

13 Temmuz 2004 tarihinde TBMM tarafından, Güneş Taner ile birlikte "Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesine uyduğu iddiasıyla" hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alındı. Yüce Divan sıfatıyla görev yapan Anayasa Mahkemesi, her iki kişinin suçlama kararlarının ayrı ayrı ele alınması gereği nedeniyle kararı iade etti. Karar 27 Ekim 2004'te tekrarlandı ve onaylandı. Böylece Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuş oldu. Yüce Divan, 23 Haziran 2006 tarihinde davanın kesin hükme bağlanmasını 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası uyarınca erteledi. Üç üyenin sanıkların beraatini istemesine karşın oy çokluğuyla verilen karar sonucunda, dava normal zaman aşımı süresine kadar muhafaza edildikten sonra düşecek.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir. 1975 yılında Berna Hanım (d. 1953) ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz (d.1979-ö.2017) ve Hasan (d.1987) adlarında iki çocuğu oldu.