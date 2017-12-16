Mesut Yılmaz'ın acı günü
Oğlu Beykoz'daki evinde ölü bulunan Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, ABD'nin Los Angeles kentinden tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Yılmaz acı haberi İstanbul'a indiğinde öğrendi.
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38) Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Yavuz Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Oğlunun vefatı sırasında Los Angeles'tan tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıkmış olan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz İstanbul'a ulaştı. Yılmaz ve eşi oğullarının ölüm haberini İstanbul'da aldı.
THY'ye ait tarifeli uçaktan inen Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, aprondan araçlarla B Kapısı'ndan çıkarıldı. Yakınları ve akrabaları tarafından karşılanan Yılmaz ile beraberindekiler, araçla havalimanından ayrıldı.
Bu arada polisin evin önünde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.
Mesut Yılmaz'ın oğlu hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Yılmaz'a taziye telefonu
Kaynak: AA