Mesut Yılmaz'ın acı günü

16 Aralık 2017

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38) Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Yavuz Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Oğlunun vefatı sırasında Los Angeles'tan tarifeli uçakla İstanbul'a doğru yola çıkmış olan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz İstanbul'a ulaştı. Yılmaz ve eşi oğullarının ölüm haberini İstanbul'da aldı.

THY'ye ait tarifeli uçaktan inen Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, aprondan araçlarla B Kapısı'ndan çıkarıldı. Yakınları ve akrabaları tarafından karşılanan Yılmaz ile beraberindekiler, araçla havalimanından ayrıldı.

Oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın (38) cenazesinin bulunduğu Florence Nightingale hastanesine gelen Mesut Yılmaz bir süre sonra hastaneden ayrıldı ve Beykoz'daki evine geçti. Yılmaz'la birlikte kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim de eve geldi.



Bu arada polisin evin önünde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ı telefonla arayarak oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

Mesut Yılmaz'ın oğlu hayatını kaybetti

Erdoğan'dan Yılmaz'a taziye telefonu

Kaynak: AA