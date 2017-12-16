Mesut Yılmaz'ın oğlu hayatını kaybetti

16 Aralık 2017

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38) Beykoz'daki evinde ölü bulundu.

Yılmaz'ın evde silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, ev ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yavuz Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İş adamı Abdurrahim Albayrak da cenaze nakil aracıyla kuruma giriş yaptı.

Öte yandan Mehmet Yavuz Yılmaz'ın babası Mesut Yılmaz'ın, Los Angeles'ten THY'nin tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vefat haberini saat 09.00'da aldık. Arkadaşlarımızın olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor. Yılmaz ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Mesut Yılmaz'a ve ailesine başsağlığı diledi. Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat eden oğlu Yavuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet, eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'a, aile fertlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesine yer verdi.

"Mesut Yılmaz ve eşinin haberleri yok"

İşadamı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşinin oğullarının vefatından haberleri olmadığını belirterek, "Sabah bu olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok." dedi.

AA'nın haberine göre, Albayrak, bu sabah vefat eden Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin getirildiği Adli Tıp Kurumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın vefatı sebebiyle üzüntü ve acılarının büyük olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Ne Mesut Bey'in ne de Berna Hanım'ın olaydan haberi yok. Çünkü Amerika'ya bir tedavi için gitmişlerdi ve normal gelişleri bu akşamdı. Sabah bu olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Biz de birazdan çıkıp uçaktan beyefendiyi alacağız. Uçakta internet de kapatıldı, kimse bilgi vermesin diye onlara. 19.00-19.30 gibi uçak inecek. Nasıl söyleyeceğiz, nasıl yapacağız Allah bilir. Ne söylenir bilemiyorum, acımız çok büyük. Cenazenin günü, camisi de belli değil şu anda. Bu konuda Mesut Bey ve aile bir şey söylemedikten sonra bir şey söylememiz yersiz olur."

Yavuz Yılmaz kimdir?

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın oğlu olan Yavuz Yılmaz, 1979 yılında doğdu. Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmişti. Yavuz Yılmaz'ın, kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım AŞ isimli bir şirketleri bulunuyor. İki kardeş bir ara İstanbul üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.