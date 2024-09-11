Meta'dan Narin soruşturması ile ilgili Whatsapp açıklaması: Silinen mesajlar kurtarılabilecek mi?

Meta, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında istenen silinen WhatsApp mesajlarının ellerinde olmadığını açıkladı.

Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, şirketin kullanıcıların kişisel konuşmalarını saklamadığını belirterek, “Bizde olmayan bir şeyi sağlamamız da mümkün değil” dedi.

WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme sistemi kullanması nedeniyle, yalnızca mesajın göndereni ve alıcısının içerikleri görebildiğini vurgulayan Breckman, mesajların Meta sunucularında saklanmadığını ve dolayısıyla geri getirilemeyeceğini belirtti.

Silinen mesajlar kurtarılabilir mi?

WhatsApp mesajları, Google Drive veya iCloud gibi üçüncü taraf bulut hizmetlerine yedeklenebiliyor, ancak bu yedeklerin Meta tarafından geri yüklenmesi mümkün değil. Ayrıca, uçtan uca şifreleme devre dışı bırakılmadıkça, Google veya Apple bile bu mesajların içeriğini okuyamıyor.

Meta’nın polisle paylaşabileceği veriler

Meta, uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanarak mesajların içeriklerine erişemediğini vurguluyor. Ancak şirket, kullanıcı adı, abonelik tarihi, IP adresi, son görülme tarihi, cihaz bilgileri, profil fotoğrafı ve üye olunan grup bilgileri gibi bazı temel verileri mahkeme kararı doğrultusunda paylaşabiliyor. Narin Güran soruşturmasında şüphelilerin silinen mesajlarına erişim için Meta'dan yardım istenmişti, ancak şirket silinen mesajlara erişimlerinin olmadığını belirtti.

Mahkeme kararına göre bilgi paylaşımı

WhatsApp, yasal süreçlerde devlet yetkilileriyle bazı verileri paylaşabiliyor. Ancak bu süreçte mesaj içerikleri değil, yalnızca kullanıcıya ait log kayıtları paylaşılabiliyor. Şirket, mahkeme kararı olmadan bu bilgileri toplamadığını ve sadece belirli koşullarda bu logları kaydettiğini belirtiyor. Ayrıca, çocuk istismarı vakaları veya hayati tehlike taşıyan acil durumlar gibi özel durumlar dışında, kullanıcıları bilgi taleplerine dair bilgilendirdiğini de vurguluyor.