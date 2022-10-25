Meta'dan WhatsApp açıklaması

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlaşmada sorun yaşanıyor.

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından WhatsApp'in çöktüğü konusunda paylaşımlar yaparken Meta'dan bir açıklama yapıldı.

Saat 09.00'dan beri yaşanan sorunla ilgili, "Şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız. WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemeye çalışıyoruz." açıklaması yapıldı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkede WhatsApp'ın çöktüğü bildiriliyor.