Metal işçisinin zam oranı % 34 oldu

Buna göre; işçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 liraya çekilecek. Daha sonra, 2023 yılı mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, martı beklemeden, yüzde 15 olarak uygulanacak.

Ancak mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak. Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 lirayı geçmemek üzere 70 kuruş eklenecek.