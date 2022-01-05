Metal işkolu toplu sözleşmede işveren revize teklif verdi, sendikalar reddetti

Mehmet KAYA (ANKARA)

İşçi sendikaları ise bu teklifi de reddetti. Türk Metal Başkanı Kavlak, işverenin adımını olumlu bulduklarını, yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceğini duyurdu.

MESS’ten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül’den geçerli olmak üzere birinci altı ay için ücret artışı tekliflerini yüzde 21’e yükselttiklerini ve ikinci altı ay için enflasyon farkı önerdiklerini bildirdi. Böylece ilk yıl için toplamda yüzde 50’nin üzerinde ücret artışı teklif edildiği belirtilen açıklamada, sosyal medyada yıllık artışın yanlış yansıtıldığı vurgulanarak, “MESS olarak bu süreci çok hassas yürütüyor, tüm çalışanlarımızı ve işverenlerimizi düşünerek ortak bir zeminde buluşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rekabet ortamı içerisinde istihdamı korurken, herkes için sürdürülebilir refah sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu amaçla, her zaman olduğu gibi, çalışma barışını koruyarak, sektörümüzün ve ülkemizin önünü açacak bir sözleşmeyi muhatabımız üç sendika ile masa başında uzlaşıyla imzalamak istiyoruz” denildi.

MESS açıklamasında işkolunun, gelir seviyesi, sosyal hakla ve iş güvencesi bakımından örnek durumda olduğu belirtilerek, “Üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın beklentilerini ve sürdürülebilir refah seviyesini dikkate alan, çalışma barışını ve istihdamı koruyacak bir toplu iş sözleşmesini uzlaşma ile masa başında imzalayabilmek için yapıcı adımlar atmaya devam ediyoruz. Çalışma hayatına ben değil biz anlayışıyla yaklaşıyoruz” denildi.

Pevrul Kavlak: Biz yüzde 76,21 istedik, işverenin teklifi olumlu adım

En fazla üyeye sahip Türk Metal sendikası ise teklifi reddettiklerini internet sitesinden duyurdu. Öteyandan, Türk Metal Başkanlar Kurulu da İstanbul’da aynı gün toplandı. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, bir televizyon programına katılarak yaptığı değerlendirmede ise “Biz birinci altı ay için yüzde 29,57, ikinci altı ay için de yüzde 36 istedik. Yani yıl bazında yüzde 76,21 istedik. Bizim yüzde 76,21 teklifimize karşı MESS’in teklif ettiği yüzde 50,45 olumlu bir adım. Bizi masaya çekebilir. Arkadaşlarımızla, kurullarımızla bu teklifi değerlendirdikten sonra, Cumartesi günü Bursa’ya geçeceğim. Tüm temsilcilerimizin, ünite temsilcilerimizin olduğu yaklaşık 4-5 bin arkadaşımızın katıldığı bir toplantı yapacağım. Bu teklifi orada değerlendirdikten sonra Pazartesi günü tekrar görüşmeye başlayacağız diye düşünüyorum” dedi.

Türk Metal ve grup toplu sözleşmede bulunan Öz Çelik, Birleşik Metal iş sendikaları grev kararı almış ancak henüz uygulamaya başlamamıştı.