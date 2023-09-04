Metal işvereninin TİS teklifi hazır: Saatlik en düşük ücret 65 lira

Sözleşme kapsamında sosyal haklarla toplam yüzde 119,05 zam teklifi verilirken, 2 yılı kapsayan sözleşme teklifinde, yılın ikinci 6 ayı için enflasyon farkı ile yüzde 5, üçüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5, dördüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5 zam istendi.

Ayrıca ulusal bayramlar, dini bayramlar ve arife günlerinde çalıştırılan işçilerin yüzde 100 zamlı ödenen ücretlerinin yüzde 200 zamlı ödenmesi, 30 gün boyunca devamsızlık yapmayan sendika üyesi işçilere 2 günlük ücretleri tutarında devamlılık primi verilmesi, gece çalışma tazminatının yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmesi, bu oranın üzerinde ödeme yapılıyorsa aynı şekilde devam edilmesi teklif edildi.

İmza tarihine kadar geçen süre boyunca sendika üyesi işçilere her ay ücret ödemeleri ve imza tarihine kadar oluşacak alacak farklarından mahsup edilmek üzere 5 bin lira avans verilmesi, sendika üyesi işçinin çocuğunun sünneti için kullanılmak üzere 2 gün izin verilmesi TİS'te yer aldı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 2023-2025 MESS Grup TİS teklifini hazırladıklarını belirterek, "Sözleşme masasından her zamankinden güçlü kalkacağız" ifadesini kullandı.