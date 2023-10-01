'Metaverse bahis' soruşturmasında 7 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, bahis oynatan çeteye yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip ile siber araştırmalar sonucu çete liderinin "dijital bahis" adı altında kurduğu sanal suç örgütü deşifre edildi.

Herkese açık değil

Şüphelilerin internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdık ve güvendikleri kişileri aldıkları, işyerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi.

'Metaverse bahis'

Çetenin yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu ve Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Reset" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.