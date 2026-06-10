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Meteoroloji 10 il için alarm verdi: Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda Kastamonu, Çankırı, Bolu, Karabük, Gümüşhane, Ardahan, Giresun, Trabzon, Rize ve Kars için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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Meteoroloji 10 il için alarm verdi: Sel ve su baskınına dikkat

 İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10 il için alarm verdi: Sel ve su baskınına dikkat - Resim : 1

Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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