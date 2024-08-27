Meteoroloji 10 il için saat verdi: Kuvvetli yağış geliyor (İzmir ve Antalya hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başta İstanbul olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. 10 ilde yerel ve kuvvetli olması beklenen yağışların saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.