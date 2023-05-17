Meteoroloji 17 il için sarı kodlu uyarı verdi

Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu hafta ülke genelinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmini şöyle:

"Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop, Bartın hariç) Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde, İç Ege ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.