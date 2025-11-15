Meteoroloji 24 il için alarmı verdi: Hava sıcaklıkları düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünün parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusunun yüksek alanlarında, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar görüleceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batı bölümleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

24 şehrimize 'sarı kodlu' uyarı verildi

Meteoroloji tarafından 'sarı' uyarı verilen 24 il şöyle sıralandı:

"Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak."

Hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.