Meteoroloji 24 il için alarmı verdi: Hava sıcaklıkları düşecek!

Meteoroloji 24 il için alarmı verdi: 15 Kasım 2025 hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları özellikle iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece arasında düşüşe geçecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Karadeniz’in yüksek rakımlı alanlarında kar yağışı öngörülüyor. Beş bölgede yağışın etkili olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de yağışların kuvvetli seyredeceği ifade edildi. Meteoroloji, toplam 24 il için 'sarı kodlu' uyarı yayımladı. İşte bölgelerde hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünün parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusunun yüksek alanlarında, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar görüleceği öngörülüyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batı bölümleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
24 şehrimize 'sarı kodlu' uyarı verildi
Meteoroloji tarafından 'sarı' uyarı verilen 24 il şöyle sıralandı:
"Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak."
Hava sıcaklıkları düşecek
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.