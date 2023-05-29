Meteoroloji, 25 kenti uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 25 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Uşak, Batman, Şırnak, Karabük.