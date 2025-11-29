Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Şiddetli sağanak etkili olacak

Yağışların özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında kuvvetli, Ege’nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde ise yer yer çok şiddetli olacağı tahmin ediliyor. İç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

8 şehir için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji, Muğla için “turuncu”, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa için ise “sarı” uyarı yayımlayarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği, rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’de yer yer saatte 40-60 kilometre hızla eseceği ifade edildi.