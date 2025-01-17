Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Ocak 2025 Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 17 Ocak Cuma gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı.

Buna göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Buzlanme ve çığ tehlikesi uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu

İstanbul

İstanbul'da 17 Ocak 2025 itibarıyla az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kentte bugün sıcaklığın en düşük 3, en yüksek ise 10 derece olarak tahmin ediliyor. Sıcaklığın akşam saatlerinde dümesi bekleniyor.

Ankara

Ankara'da bugün hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık Ankara'da en düşük 1, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülecek.

İzmir

İzmir'de bugün hava az bulutlu ve açık olacak. Günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 14 derece olarak tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Ege Bölgesi'nde de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.