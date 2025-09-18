Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

Macit, yarın Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış beklendiğini belirterek, Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını söyledi. Cumartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların aralıklarla süreceğini kaydeden Macit, sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.

3-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Pazar gününden itibaren ülke genelinde yağış beklenmediğini ifade eden Macit, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var" dedi.

Üç büyükşehir için de değerlendirmelerde bulunan Macit, İstanbul’da sıcaklığın 25-27 derece aralığında olacağını, Ankara’da yarın 23 derece görülecek sıcaklığın hafta başından itibaren 27-28 derecelere çıkacağını belirtti. İzmir’de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerine çıkacağı bilgisini paylaştı.