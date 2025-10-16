Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 16 Ekim hava durumu | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu serin hava geri dönüyor

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu serin hava geri dönüyor | Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 16 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim tahmin raporuna göre, Marmara ve Karadeniz’de yağmur etkisini sürdürecek. Ege ve Akdeniz’de hava parçalı bulutlu seyrederken, cuma gününden itibaren sıcaklıklar artarak mevsim normallerine dönecek. Hafta sonunda ise kuzeybatıdan yeni bir serin hava dalgası geliyor.
Hafta ortasında Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde yağışlı hava etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim tarihli son değerlendirmesine göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak alacak. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.
Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerine dönecek, ancak pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak yeniden düşmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Ege’nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
Bölgelere göre il il hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu; bölgenin doğusu ile Balıkesir’in kuzeyinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 13°C / 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Bursa: 11°C / 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 12°C / 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 11°C / 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
İzmir: 13°C / 24°C — Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 11°C / 23°C — Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 12°C / 24°C — Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 6°C / 19°C — Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Genel olarak az bulutlu ve açık.
Antalya: 16°C / 26°C — Parçalı ve az bulutlu
Adana: 14°C / 29°C — Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 13°C / 28°C — Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 7°C / 23°C — Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu.
Ankara: 6°C / 19°C — Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 7°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 6°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 8°C / 20°C — Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 9°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Düzce: 11°C / 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak
Zonguldak: 12°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak
Sinop: 13°C / 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olacak.
Samsun: 13°C / 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Trabzon: 13°C / 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Rize: 12°C / 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Amasya: 8°C / 21°C — Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde yer yer çok bulutlu.
Erzurum: 0°C / 16°C — Parçalı bulutlu
Kars: -1°C / 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya: 6°C / 21°C — Parçalı ve az bulutlu
Van: 5°C / 18°C — Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık hava hakim.
Diyarbakır: 8°C / 24°C — Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 10°C / 26°C — Az bulutlu ve açık
Mardin: 13°C / 24°C — Az bulutlu ve açık
Siirt: 12°C / 25°C — Az bulutlu ve açık