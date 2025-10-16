Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 16 Ekim hava durumu | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu serin hava geri dönüyor

Hafta ortasında Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde yağışlı hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim tarihli son değerlendirmesine göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak alacak. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerine dönecek, ancak pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak yeniden düşmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Ege’nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Bölgelere göre il il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu; bölgenin doğusu ile Balıkesir’in kuzeyinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 13°C / 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Bursa: 11°C / 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

Çanakkale: 12°C / 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kırklareli: 11°C / 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

İzmir: 13°C / 24°C — Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 11°C / 23°C — Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 12°C / 24°C — Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 6°C / 19°C — Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ

Genel olarak az bulutlu ve açık.

Antalya: 16°C / 26°C — Parçalı ve az bulutlu

Adana: 14°C / 29°C — Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 13°C / 28°C — Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 7°C / 23°C — Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu.

Ankara: 6°C / 19°C — Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 7°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı: 6°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 8°C / 20°C — Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 9°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Düzce: 11°C / 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak

Zonguldak: 12°C / 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak

Sinop: 13°C / 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Samsun: 13°C / 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Trabzon: 13°C / 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Rize: 12°C / 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Amasya: 8°C / 21°C — Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde yer yer çok bulutlu.

Erzurum: 0°C / 16°C — Parçalı bulutlu

Kars: -1°C / 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

Malatya: 6°C / 21°C — Parçalı ve az bulutlu

Van: 5°C / 18°C — Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık hava hakim.

Diyarbakır: 8°C / 24°C — Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 10°C / 26°C — Az bulutlu ve açık

Mardin: 13°C / 24°C — Az bulutlu ve açık

Siirt: 12°C / 25°C — Az bulutlu ve açık

