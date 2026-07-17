Meteoroloji açıkladı: Kuzeyde sağanak, güneyde sıcak hava etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Bunun dışında kalan bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

Hava sıcaklıkları değişmeyecek

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi günün en sıcak noktaları arasında yer alırken, Şanlıurfa'da 41 derece, Diyarbakır'da 40 derece, Siirt'te 38 derece sıcaklık bekleniyor. Akdeniz'de Antalya'nın 39, Muğla'nın ise 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Yağışlar kuzey bölgelerde görülecek

Marmara'da öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Bolu dışında kalan illerde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, ayrıca Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise Erzurum ve Kars başta olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.