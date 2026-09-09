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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 4 derece yükseliyor, Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Cihan Oruçoğlu
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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 4 derece yükseliyor, Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece yükselmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genel olarak hafif, güney kesimlerde ise güney yönlerden zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara 28 derece

İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ankara'da da termometreler 28 dereceyi gösterecek. İzmir'de 32, Bursa'da 32, Kocaeli'de ise 29 derece tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde Denizli 36 dereceyle öne çıkarken, Muğla'da 33, Uşak'ta 32 derece bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcak hava

Akdeniz'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Adana'da sıcaklık 37, Antalya'da 34, Burdur'da 33 ve Hatay'da 32 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu'da ise Şanlıurfa'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Diyarbakır ve Gaziantep'te 34, Mardin'de 31 derece tahmin ediliyor.

Karadeniz'in doğusunda sağanak bekleniyor

Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olurken Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Trabzon ve Rize'de sıcaklığın 24 derece olması beklenirken, Samsun'da 28, Sinop'ta 27 ve Zonguldak'ta 26 derece tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklık yükseliyor

Doğu Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Erzurum'da sıcaklığın 23, Kars'ta 21, Van'da 23 ve Malatya'da 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

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