Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, yağış geliyor

Yurt genelinde bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, ülke genelinde yağış beklendiğini belirterek, yarın ve perşembe günü batı ve güney kesimlerde, cuma günü ve hafta sonunda ise yurdun tamamında yağış görüleceğini ifade etti. Özellikle batı ve güney bölgelerde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağını vurgulayan Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Perşembe ve cuma günü de özellikle yine Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla şu anda yağmur şeklinde ülkenin büyük kesiminde, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar kar şeklinde görülecek. Ancak hafta sonunda sıcaklığın biraz daha düşmesiyle iç bölgelerdeki yağışlar, karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek."

Sıcaklıkların güneyli rüzgarların etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Çelik, bu durumun hafta sonuna kadar devam edeceğini, hafta sonunda ise sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşeceğini kaydetti.

Kar örtüsüne ilişkin de bilgi veren Çelik, il merkezlerinde güneyli rüzgarlar nedeniyle karların büyük ölçüde eridiğini, ancak kayak merkezlerinde kar kalınlığının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. Çelik, "Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere oldukça yine yüksek diyebiliriz. Erzurum Palandöken'de 2 metre civarında kar kalınlığı var, batıda Kartalkaya'da 180 santim, Erciyes'te ise 120-130 santim kar kalınlığı bugünlerde devam ediyor diyebiliriz" dedi.

Üç büyükşehirde yağış sürecek

Üç büyükşehirde de yağışlı havanın hafta boyunca etkili olacağını belirten Çelik, İzmir'de aralıklarla gök gürültülü sağanak beklendiğini ve sıcaklıkların 15-17 derece aralığında seyredeceğini aktardı. Ankara'da orta kuvvette yağışların süreceğini, hafta sonunda ise yağışın kuvvetleneceğini ifade eden Çelik, İstanbul'da da hafta boyunca yağmur beklendiğini, hafta sonunda sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.