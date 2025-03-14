Meteoroloji açıkladı! Şubatta yağışlar, geçen yıla göre arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2025 yılı Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu'nu açıkladı. Türkiye genelinde şubat ayında gerçekleşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

2021-2020 döneminin şubat yağış ortalaması metrekareye 59,8 kilogram iken, Şubat 2024’te bu rakam 34,5 kilogram, geçen ay ise 40 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlar, normalin yüzde 33 altında, geçen yıl şubat ayına göre ise yüzde 16 daha fazla oldu.

Yağışlar, bölgesel olarak farklılıklar gösterdi. Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun batısı ile bazı iller normallerinin çok altında yağış alırken, Karadeniz kıyıları ve bazı illerde ise yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti.

Bölgesel yağışlar nasıl gerçkeleşti?

Karadeniz Bölgesi hariç, diğer bölgelerde yağışlar normalin altında kaldı. Ege Bölgesi’nde yüzde 74'lük bir azalma gözlemlenirken, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise geçen yıla kıyasla artış yaşandı.

Ege Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 30 azalırken, Akdeniz’deki azalma yüzde 46 oldu. Karadeniz Bölgesi'nde ise yağış miktarı yüzde 100 arttı. İl bazında en fazla yağış Rize’de metrekareye 142,8 kilogram olarak kaydedilirken, en düşük yağış ise Burdur’da 7,5 kilogramla gerçekleşti.

Yağışlı gün sayısı ortalamanın altında

Türkiye genelinde, şubat ayında ortalama 9,7 gün yağış görüldü. Bu sayı, 1991-2020 yılları arasındaki ortalama 11 günün altında kaldı. Orta Karadeniz kıyılarında ise 20-25 gün arasında yağış alındı.