Meteoroloji açıkladı! Yeni yılın ilk ayında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerinden elde edilen bilgilere göre, yeni yılın ilk ayında soğuk hava etkisini sürdürecek.

Türkiye genelinde ocak ayı dondurucu soğuklar ve yağışlı sistemlerin etkisi altında geçecek.

Kışın en sert yüzünü göstereceği bu dönemde, termometrelerin ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi, pek çok bölgede ise normallerin altına inmesi bekleniyor.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Kar yağışı iç ve doğu kesimlerde yoğunlaşacak

Yağışların kıyı kesimlerde çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Marmara'nın yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ocak ayının ikinci haftasından itibaren Balkanlar ve Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgalarının iç bölgelerde kar örtüsünü artırabileceği belirtiliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara ve Ege'de yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde sıcaklıkların 5-10 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İç Anadolu'da Ankara, Konya ve Eskişehir gibi illerde aralıklarla kar yağışı beklenirken, gece sıcaklıklarının yer yer -10 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun, kar yağışının en yoğun yaşanacağı bölge olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aşabileceği ifade edilirken, çığ riskine karşı uyarılar yapılıyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların ağırlıklı olarak sağanak şeklinde olması, Güneydoğu'nun kuzey kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.