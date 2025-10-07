Meteoroloji alarm verdi: 4 ilde turuncu, 16 ilde sarı kod uyarısı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor | İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Türkiye yeni haftaya şiddetli yağış ve fırtına uyarılarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 kent için turuncu ve sarı kodlu alarm verdi.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olacak sağanak yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. İstanbul’da da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, AKOM üç gün boyunca sürecek hava olaylarına karşı uyarı yaptı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve fırtına uyarısı: 60 km’ye kadar ulaşabilir

Rüzgarın, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

4 il turuncu kodda, 16 il sarı kodda

Meteoroloji, yağış ve fırtına nedeniyle 20 il için alarm seviyesini yükseltti:

Turuncu Kodlu İller: Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın

Sarı Kodlu İller: İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta, Antalya

Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

İstanbul’da sarı alarm: Yağış 3 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile güneyden taşınan ılık ve nemli havanın çarpışması sonucu oluşan alçak basınç sisteminin üç gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

Sıcaklıkların 14–18 derece aralığında seyredeceği kentte, yerel gök gürültülü sağanaklar ve lodos etkisiyle fırtınalı hava bekleniyor.

AKOM, alçakta kalan bölgelerde su baskını ve yollarda göllenme riskine karşı ekiplerin hazır bekletildiğini, vatandaşların ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

7 Ekim il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri haric yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sanah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık