Meteoroloji alarm verdi: Kuvvetli yağış bu illeri vuracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat ve Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun’un doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken rüzgârın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Batı bölgelerinde hava açık

Marmara ve Ege bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul’da 29, Bursa’da 31, Çanakkale ve Kırklareli’nde 32, İzmir’de 35, Denizli’de 34 ve Muğla’da 35 derece olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken Toroslar, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların Antalya’da 36, Adana’da 33 ve Hatay’da 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde sağanak etkili olacak

İç Anadolu’da Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Ankara ve Eskişehir’de sıcaklığın 30 derece olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların daha geniş bir alanda etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun’un doğusunda sağanak beklenirken Rize ve Trabzon’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinde de aralıklı ve yerel sağanak görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, sıcaklıkların Diyarbakır’da 34, Gaziantep’te 33, Mardin’de 31 ve Şanlıurfa’da 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.