Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre, yarın gece saatlerinden itibaren Ankara’da, sabah saatlerinden itibaren ise Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Açıklamaya göre, yarın gece saatlerinden itibaren Ankara’da, sabah saatlerinden itibaren ise Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülürken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.