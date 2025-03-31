Meteoroloji, bayram yağış uyarılarına yenilerini ekledi! İki bölgeye dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın 02.00-19.00 arasında, İzmir'in iç ve güney kesimleri, Manisa'nın doğusu ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli Muğla'da yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de yarın saat 04.00-23.59 arasında Burdur ve Isparta'da yerel olarak kuvvetli sağanak, Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.