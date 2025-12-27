Meteoroloji bölge bölge paylaştı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan yeni hava durumu tahminleri ile önemli uyarılarını paylaştı. Açıklamaya göre birçok bölgede kuvvetli kar yağışları beklenirken, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak etkili olacak.

Kar yağışı yurdu saracak

İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve bazı batı illerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzeyinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in yükseklerinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının da etkili olabileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının, başta kuzey, iç ve doğu kesimler olmak üzere ülke genelinde belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden, Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz’de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.