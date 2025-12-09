Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış bekleniyor.

Karla karışık yağmur etkili olacak

Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sağanak yağış ve rüzgara dikkat

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana’nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ve Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Rüzgârın Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden zaman zaman saatte 40-60 km hızla eseceği bildirildi. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişim olmayacağı aktarılıyor. Rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Mersin, Adana’nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ve Van’ın güneyinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Aynı şekilde, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.