Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri ve Kocaeli’nin doğu kesimleri ile Mardin’in doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

İç kesimlerde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olacağı belirtiliyor.

Karadeniz’de sıcaklık düşecek

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi’nde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji yetkilileri özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Gece saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Siirt’in doğu kesimleri ve Van’ın güney ve batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda kar erimesine bağlı risklerin de yaşanabileceğini bildirerek bölgede yaşayan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Büyük şehirlerde hava durumu

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Sakarya, Bilecik ve Kocaeli’nin doğusunda aralıklı yağmur görülecek. İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 12 derece civarında seyredecek.

Ege Bölgesi’nde genel olarak bulutlu bir hava beklenirken Muğla çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Akdeniz’de ise özellikle öğle saatlerinden sonra Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

İç Anadolu’da Ankara, Konya ve Kayseri çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur görülebileceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Karadeniz Bölgesi’nde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu’da ise öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.