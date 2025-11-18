18 Kasım 2025 hava durumu: Meteoroloji bu kez fırtına için uyardı

Meteoroloji bu kez fırtına için uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji verilerine göre bugün yurtta yağış beklenmiyor. Ancak Edirne ile Kırklareli çevreleri için yerel sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları hem batı hem de doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 18 Kasım 2025 bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutluluk hakim olacak. Sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak geçişleri öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Rüzgârın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu'da sıcaklıklar yükselecek
Sıcaklıkların doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece yükselmesi, diğer kesimlerde ise önemli bir değişim olmaması bekleniyor.