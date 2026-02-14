Meteoroloji duyurdu: 4 bölgede kuvvetli yağış etkili olacak! 14 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Rüzgarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-80 km/sa hızla fırtına şeklinde, gece saatlerinde ise Kıyı Ege’de 40-60 km/sa hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Çığ, buzlanma ve toz taşınımı riski

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise toz taşınımı etkili olacak. Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur görülecek.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinde yağış var. Gece saatlerinde kıyılarda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Akdeniz: Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusu ve Isparta çevrelerinde sağanak görülecek. Osmaniye ve Hatay’da yağışlar yer yer kuvvetli.

İç Anadolu: Kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak etkili olacak.

Karadeniz: Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına riski var.

Doğu Anadolu: Yağışlar yer yer kuvvetli. Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Çığ ve buzlanma riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu: Aralıklı sağanak yağışlı ve toz taşınımlı bir hava bekleniyor.