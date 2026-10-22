Meteoroloji duyurdu: Bir yanda sağanak, diğer yanda sis etkili olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Öte yandan Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan son raporda, ülke genelini kapsayan güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığı bildirildi.

Marmara'da sağanak ve sis bir arada

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Çanakkale'de yağışların günün ilk saatlerinde, Kırklareli'nde ise öğleden sonra etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 22 derece olması beklenirken, gün içerisinde bulutluluk artacak. Bursa'da ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.

İç kesimlerde sis etkili olacak

Yağış beklenmeyen İç Anadolu, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Başkent Ankara'da sıcaklığın 20, Eskişehir ve Konya'da 21, Nevşehir'de ise 18 derece olması bekleniyor.

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir'de sıcaklık 27, Denizli'de 26, Muğla'da 24 dereceye ulaşacak.

Akdeniz'de sıcaklık 30 dereceyi bulacak

Akdeniz Bölgesi'nde yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Adana'da günün en yüksek sıcaklığı 30 derece olarak tahmin edilirken, Antalya'da 28, Hatay'da 27 ve Burdur'da 25 derece ölçülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Karadeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nde hava koşulları batı ve doğu kesimlerde farklılık gösterecek. Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olurken, bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bulutluluk artacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Rize'de sıcaklık 21 derece olarak tahmin edilirken, gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Trabzon'da sıcaklık 20, Samsun ve Amasya'da ise 22 derece olacak.

Doğu Anadolu'da yağış, yüksek kesimlerde serin hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, güney ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kars ve Van'da yağışların aralıklarla devam etmesi, Erzurum'un doğusunda ise sabah saatlerinde sağanak etkili olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklıklar diğer bölgelere kıyasla daha düşük seyredecek. Kars'ta günün en yüksek sıcaklığı 13, Erzurum'da 14, Van'da 16 ve Malatya'da 21 derece olarak tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır ve Gaziantep'te 25, Mardin'de ise 23 derece olması öngörülüyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Yağışlar belirli bölgelerde etkili olurken, sabah ve gece saatlerinde geniş bir alanda sis görülecek.