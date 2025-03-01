Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (1 Mart Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa, Mardin ve Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bununla birlikte sis ve pus hadiseleri de etkili olacak. Özellikle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

Çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar uyarısı

Son günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yüksek kar örtüsünün oluştuğu bölgelerde, özellikle dik yamaçlarda çığ riski artmış durumda. Yetkililer, çığ tehlikesinin yanı sıra heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklık ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinde seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında kalacak. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ardahan, Kars ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı