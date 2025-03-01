Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (1 Mart Cumartesi hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa, Mardin ve Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yağmur ve sağanak görülecek. Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinde, doğuda ise normallerin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa, Mardin ve Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bununla birlikte sis ve pus hadiseleri de etkili olacak. Özellikle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.
Çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar uyarısı
Son günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yüksek kar örtüsünün oluştuğu bölgelerde, özellikle dik yamaçlarda çığ riski artmış durumda. Yetkililer, çığ tehlikesinin yanı sıra heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
Sıcaklık ve rüzgar durumu
Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinde seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında kalacak. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ardahan, Kars ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı