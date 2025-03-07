Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (7 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mart Cuma gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinde seyretmesi, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar, sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C

Az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C

Az bulutlu ve açık