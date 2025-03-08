Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (8 Mart hava durumu)
Meteoroloji, doğu illeri için yağmur ve kar uyarısı yaptı! Mardin ve Şırnak’ta yağmur beklenirken, Hakkari’de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde doğuda buzlanma, iç kesimlerde ise sis etkili olacak. Sıcaklıklar Güneydoğu'da 3 ila 5 derece düşecek, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur beklendiğini duyurdu. Buna göre, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağmur, Hakkari’de ise karla karışık yağmur görülecek. Hakkari’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayları beklenirken, iç ve kuzey kesimlerde sis ve pus görülebilir. Özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekerek, vatandaşları ve yetkilileri uyardı.
Sıcaklıklar düşüyor!
Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak'ın yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve acık, doğusunun cok bulutlu, Mardin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu,
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık