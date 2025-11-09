Meteoroloji duyurdu: İşte yurtta bugünkü sıcaklık ve yağış tahmini

Meteoroloji, Edirne’den Balıkesir’e uzanan hattın sağanak yağış alacağını, yurdun geri kalanında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öne çıkan bölgesel tahminlerden bazıları şöyle:

Marmara: Parçalı yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’in batısı sağanak yağışlı. İstanbul 21°C, Bursa 24°C.

Ege: Parçalı bulutlu. İç kesimlerde sis görülebilir. İzmir 24°C, Denizli 22°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Antalya 25°C, Adana 30°C.

İç Anadolu: Parçalı az bulutlu. Ankara 21°C, Konya 21°C.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz’de az bulutlu, Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu. Trabzon 19°C, Samsun 19°C.

Doğu Anadolu: Parçalı az bulutlu. Erzurum 17°C, Van 16°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı az bulutlu. Gaziantep 26°C, Diyarbakır 26°C.

Türkiye genelinde yağışların hafta başından itibaren genişleme ihtimali bulunurken, Meteoroloji vatandaşları sisli bölgelerde görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.